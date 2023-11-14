Стоматолог ответил, эффективно ли отбеливание зубов с помощью полосок

Специальные отбеливающие полоски для зубов популярны за счет быстрого и удобного использования, а также обещанного быстрого результата. Производители отбеливающих полосок заверяют, что они легко справятся с такими распространенными проблемами, как пятна от кофе, чая или курения. Однако реальная эффективность от применения специальных полосок спорная и зависит от исходного цвета зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дамир Усманов, стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга».

«Если у вас имеется пигментация на зубах от кофе, чая или курения, полоски не смогут помочь равномерно осветлить зубы, и результаты не всегда будут такими же яркими и стойкими, как после профессионального отбеливания у стоматолога. Важно отметить, что из-за имеющихся противопоказаний отбеливающие полоски не рекомендуется применять без консультации специалиста», — объяснил он.

Кроме того, отбеливающие полоски имеют различный концентрат активных ингредиентов, поэтому следует их выбирать с учетом индивидуальных рекомендаций специалиста.

«Например, при наличии у пациента кариеса, клиновидных дефектов или других повреждений зубной эмали процесс осветления может усугубить ситуацию и вызвать обострение проблемы. То же самое касается пациентов с чувствительными зубами: отбеливание может усилить восприимчивость, что приведет к болевым ощущениям», — добавил врач.

По словам стоматолога, чем выше содержание перекиси водорода, тем активнее разрушаются красящие пигменты в составе эмали и тем заметнее результат отбеливания. По мере увеличения концентрации действие активного геля на эмаль становится более агрессивным, и нужна дополнительная защита от ее разрушения, повышения чувствительности. Для этого в состав отбеливающих гелей вводят дополнительные компоненты.

«Отбеливание зубов с применением полосок имеет свои достоинства и недостатки. Среди достоинств: удобное использование дома и бюджетная стоимость. Недостатки: повышение чувствительности зубов к холоду и теплу после применения полосок при их длительном использовании; неравномерное отбеливание, потому что они охватывают не всю поверхность зуба; результат после полосок может откатиться к прежнему уже через неделю. Чтобы добиться по-настоящему красивой белоснежной улыбки и сохранить ее надолго, лучше обратиться к профессионалу», — резюмировал он.

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