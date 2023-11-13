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Депутат Горячева: у выступившей за отказ от учебы ради родов сенатора есть образование и дети

Депутат Горячева: отказ от учебы ради родов уведет страну в Средневековье

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Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева прокомментировала слова сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о необходимости перестать ориентировать женщин на получение образования. В беседе с «Газетой.Ru» Горячева напомнила, что высшее образование не помешало Павловой растить троих детей. По словам депутата, государство должно стимулировать россиян заводить семью, но не уводить их в Средневековье.

«У Маргариты Павловой есть и высшее образование, и трое прекрасных детей. Кажется, что учеба в ВУЗе совсем не помешала ее детородной функции. Почему же тогда высшее образование может помешать другим девушкам? Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье. У нас прекрасные, умные женщины, которые могут и выбирать, и совмещать разные свои роли. Государство может помогать и стимулировать заводить семью и растить детей, но явно не ограничительными и не запретительными мерами», — сказала она.

Член Совета Федерации Маргарита Павлова в беседе с «Царьградом» заявила, что девушек нужно перенацелить с получения высшего образования на роды. По ее мнению, молодых россиянок ориентируют на получение образования и строительство хорошей карьеры. В результате чего женщина, не родившая детей к 40 годам, теряет понимание, «что такое домашний очаг». Также Павлова добавила, что поднятие демографических показателей в стране посредством экономических мер, выдачи льгот, пособий и квартир для молодых семей является неверным путем.

Ранее в Минздраве назвали «порочной» идею рожать ребенка после выстраивания карьеры.

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