Депутат назвал вызволение россиян из Газы одной из самых сложных и драматичных операций

Вызволение россиян из Газы — это одна из самых сложных и драматичных операций по спасению граждан, которые оказались в такой опасной ситуации. Об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия», зампред по вопросам депутатской этики, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Владимир Ревенко.

«Президент поставил задачу по спасению наших людей. Строго говоря, защита и забота о своих людях — это важнейшая функция государства. Меня впечатлил тот масштаб и та настойчивость, с которыми Россия подошла к вопросу об эвакуации своих граждан из зоны конфликта», — сказал он.

По его словам, речь идет о достаточно большом количестве граждан, жизни которых дороги России. Он подчеркнул, что все конфликтующие стороны должны четко это понимать.

«Этот вопрос таким образом ставит президент. Именно поэтому серьезнейшие усилия были направлены по линии Министерства иностранных дел, специальных служб, Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое направило транспортные самолеты для вывоза наших сограждан из зоны конфликта. Для нас безопасность людей и их благополучие — это приоритет», — отметил парламентарий.

По его мнению, всему миру это очевидно. Также он назвал это наглядной демонстрацией реальной политики РФ.

«Мы говорим о том, что мы строим социальное государство. Мы говорим о том, что благополучие человека стоит во главе угла нашего многонационального и многоконфессионального государства, что жизнь каждого гражданина является для нас с ценностью. И вот нынешняя акция — это демонстрация всему миру, что мы действительно строим такое государство и идем по этому пути», — подчеркнул Ревенко.

Депутат напомнил, что переговоры шли с большим трудом, а операция продолжается уже длительное время.

«Мы видели, как долго продолжается горячая фаза конфликта, и как наконец усилия наших уполномоченных министерств и ведомств увенчались успехом. Это очень важно. Очевидно, что эта работа еще не завершена, что она будет продолжаться, но начало этому положено», — сказал парламентарий.

Кроме того, он заявил, что на этом фоне достаточно убого выглядят потуги и попытки Запада как-то себя позиционировать в этом конфликте. По его словам, Запад сам загнал себя в тупик. В столицах Западной Европы после столь непропорционального и жесткого применения силы со стороны Израиля, который поддерживается Западом, проходят многотысячные акции протеста. Только в Лондоне собралось, по самым скромным подсчетам, около полумиллиона человек, добавил он.