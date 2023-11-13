ДТП с участием двух автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Москве

Крупная автомобильная авария произошла на Варшавском шоссе в Москве. В результате ДТП травмы получили четыре человека, сообщил «Газете.Ru» очевидец произошедшего.

Согласно полученной информации, на Варшавском шоссе столкнулись два транспортных средства. По словам очевидца, после столкновения одно из транспортных средств загорелось. При этом пострадали четыре человека.

Источник не исключил, что травмы могли получить оказавшиеся рядом пешеходы. Однако другие подробности в настоящее время не уточняются.

Позже в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы появилась информация, согласно которой ДТП произошло в районе дома №37 по Варшавскому шоссе. Сейчас затруднено движение в сторону центра города, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщил возможную причину аварии. В публикации указано, что автомобили вылетели на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Предположительно, водитель одной из машин заснул за рулем или забыл нажать на педаль тормоза. Из-за этого транспортное средство врезалось в стоящий впереди автомобиль, и они вместе наехали на пешеходов.

8 ноября в Нижегородской области пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком. Согласно заявлению пресс-службы Горьковской железной дороги, инцидент произошел между станциями Правдинск и Заволжье.

Водитель фуры выехал на железнодорожный переезд, когда к нему приближался пригородный электропоезд. Машинисту пришлось экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленькими и предотвратить столкновение не удалось.

За день до этого в районе аэропорта в дагестанском городе Каспийске произошла массовая авария с участием восьми машин. В результате столкновения пострадали не менее шести человек, некоторые из которых получили серьезные травмы.

Ранее в Санкт-Петербурге иномарка сбила мотоциклиста, проехавшись ему по ногам.