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Мошенники заявили в полицию на таксиста, который помешал им забрать деньги у пенсионерки

В Сибири таксист спас пенсионерку от мошенников и сам едва не стал подозреваемым

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Shutterstock

В Ангарске Иркутской области аферисты обратились в полицию с наводкой на таксиста, который сорвал их планы. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Полиция взяла в работу сообщение, полученное от неизвестных. По данным заявителей, местный таксист собирался обворовать пенсионерку. Его машину быстро нашли и выяснили, что недавно водитель услышал от пожилой пассажирки рассказ, из которого понял, что у женщины пытаются выманить деньги аферисты. Она заявила таксисту, что едет в службу безопасности банка, и тот насторожился. Тем не менее водитель заказ завершил и уехал, но чуть позже вернулся и помог горожанке сберечь 200 тыс. рублей.

Обо всем узнали мошенники, которые держали связь с пенсионеркой в течение последних двух дней. В итоге аферистам удалось убедить жертву, что с ее карты пытаются списать почти полмиллиона рублей. Затем они вызвали женщине такси до банкомата, установленного в обычном магазине, но денег так и не получили, а потом позвонили в полицию, назвали правоохранителям данные автомобиля и оклеветали водителя.

Ранее в Саратовской области таксист спас деньги пенсионерки, которые она отправила мошенникам.

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