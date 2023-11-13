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В соцсетях стал популярным тренд с туалетной бумагой, хранящейся в холодильнике

Independent: пользователи сети массово начинают хранить туалетную бумагу в холодильнике

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Depositphotos

В соцсетях стал популярным тренд с туалетной бумагой, которую хранят в холодильнике, пишет Independent.

Как пишут СМИ, туалетная бумага, если ее убрать в холодильник, впитает в себя все резкие и неприятные запахи от продуктов. Считается, этот лайфхак пришел из гостиничного бизнеса, и теперь люди массово повторяют этот прием и делятся впечатлениями.

«Невероятно, но этот способ действительно работает», — пишут восторженные комментаторы.

А некоторые из пользователей нашли другое применение туалетной бумаге из холодильника. Они уверяют, что ее можно использовать в качестве охлаждающего компресса, поскольку рулон не пропускает тепло остается холодным «в течение восьми часов» и не

Ранее американка рассказала, что съедает до четырех рулонов туалетной бумаги в день. Пристрастие к такой еде у нее появилось еще с детства.

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