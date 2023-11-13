Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева раскрыли детали преступления

Обвиняемые в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьева рассказали в суде, как собирались осуществить преступление. Об этом пишет ТАСС.

По словам подозреваемых, они собирались подорвать машину с журналистом внутри либо прислать к нему курьера с взрывным устройством. Параллельно подсудимые хотели отвлечь правоохранителей, закидав полицейское авто в другом московском районе коктейлями Молотова.

13 ноября во Втором Западном окружном военном суде рассматривают уголовное дело о подготовке покушения на Владимира Соловьева. Всего по нему проходят восемь фигурантов из числа запрещенной в России неонацистской организации. Следствие полагает, что мужчины действовали по указке СБУ.

Один из обвиняемых, Максим Дружинин, ранее заявил в зале суда, что Соловьева планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации на Украине.

Ранее в ДНР задержали украинца по подозрению в организации покушения в Мариуполе.