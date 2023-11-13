Стало известно, во сколько обойдется поздравление Деда Мороза в этом году

В начале ноября число бронирований новогодних поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Услуги». Уточняется, что наибольшее число запросов поступило из Москвы и Сочи. По наблюдениям аналитиков, артистов приглашают как на дом, так и на корпоративы и тематические встречи.

«Судя по стремительному росту спроса уже в ноябре, с приближением Нового года интерес будет только нарастать. Поэтому мы рекомендуем не откладывать поиск аниматоров, ведь сегодня договориться о выступлении можно по более выгодной цене», — сказал руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

По его словам, средняя стоимость приглашения новогодних волшебников начинается от полутора тысяч рублей за услугу. Цена при этом может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы. Стоимость услуги также может зависеть от стажа и состава коллектива.

По данным аналитиков сервиса, в начале ноября самые дорогие услуги аниматоров в Москве (в среднем от 2700 руб.), Владивостоке (от 2500 руб.) и Сочи (от 2200 руб.).

Организатор мероприятий Татьяна Шелест до этого отмечала, что россияне смогут сэкономить на услугах Деда Мороза и Снегурочки, если забронируют их визит на сайте объявлений, а не через агентства. Однако в этом случае важно ответственно подойти к выбору актеров, чтобы день не был испорчен, предупредила она.

Ранее сообщалось, что в России подорожала аренда домов на Новый год.