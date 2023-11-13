После запроса депутата Романова полиция возбудила дело из-за повреждения дома на Фонтанке

После депутатского запроса первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева возбуждено уголовное дело по факту повреждения здания-памятника Сберкассы Госбанка на набережной реки Фонтанки в связи с нелегальной рейв-вечеринкой. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

В полученном ответе за подписью первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового сообщается о возбуждении уголовного дела по факту повреждения объектов культурного наследия.

Поводом для депутатского запроса стали обращения к Романову градозащитников и горожан. Через соцсети 24 сентября они сообщили, что поздно вечером в заброшенном старинном здании гремит музыка, работают бензогенераторы, горят свечи, собралось много людей.

В своем запросе Романов обратил внимание на то, что помещение здания могло использоваться организаторами мероприятия самовольно, а вечеринка имела коммерческий характер — на входе продавали билеты, внутри за плату предлагали алкоголь. Всего на вечеринке собралось порядка 300 человек. Звуки техно были слышны с полуночи до 7 часов утра.

При этом в настоящее время признанное объектом культурного наследия здание Сберкассы Госбанка отключено от инженерных сетей, часть его находится в аварийном состоянии. По поводу права использования, содержания и реставрации здания между различными государственными органами и коммерческими организациями ведутся перекрестные судебные споры. Собственником объекта остается город.

По словам Романова, повреждение объекта культурного наследия — это только первое уголовное дело, которое может быть возбуждено по факту состоявшегося нелегального массового мероприятия.

«Организаторы пренебрегли всеми возможными нормами: здание аварийное, коммуникаций нет, права на использование его помещений не определены. Не говоря уже о нарушении закона о тишине, правил противопожарной и санитарной безопасности, правил продажи алкоголя, налоговых законах, нормах о допуске несовершеннолетних на массовые мероприятия. Нет уверенности в том, что на вечеринке не имел места сбыт запрещенных веществ», — заявил Романов.

Для профилактики подобных случаев, считает депутат, необходимо поднять вопрос о том, чтобы часть средств с туристического сбора, который с апреля будет взыматься с гостей Петербурга, направлялся на охрану заброшенных зданий-памятников.