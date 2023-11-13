Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвал заболевание, о котором предупреждает горечь во рту

Врач Хухрев: горечь во рту может предупреждать о рефлюксной болезни

close
100%
Shutterstock

Появление горечи во рту может быть признаком развития рефлюксной болезни. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Как правило, горечь во рту — это последствие заброса желчи в пищевод и полость рта. То есть проявление рефлюксной болезни. Известно, что желчь сама по себе горькая», — уточнил эксперт.

В случае появления данного симптома специалист советует обратиться к врачу, который сможет назначить лекарство для лечения рефлюксной болезни.

«В норме волны перистальтики, то есть сокращения желудка и кишечника, должны идти сверху вниз. Если мы восстановим нормальную моторику, то желчь будет попадать куда надо — в двенадцатиперстную кишку и дальше. Соответственно, не будет рефлюкса и этой горечи», — заключил Хухрев.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов до этого говорил, что боли в животе, тошнота и горечь во рту могут быть симптомами нескольких серьезных болезней. В частности, по словам врача, одной из причин неприятного вкуса во рту может быть воспаление желчного пузыря. Помимо горечи в ротовой полости пациент почувствует боль в правом боку, дискомфорт в спине. У человека также может повыситься температура.

Ранее врач назвала условие, при котором вино становится полезным для здоровья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий