Врач назвал заболевание, о котором предупреждает горечь во рту

Появление горечи во рту может быть признаком развития рефлюксной болезни. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Как правило, горечь во рту — это последствие заброса желчи в пищевод и полость рта. То есть проявление рефлюксной болезни. Известно, что желчь сама по себе горькая», — уточнил эксперт.

В случае появления данного симптома специалист советует обратиться к врачу, который сможет назначить лекарство для лечения рефлюксной болезни.

«В норме волны перистальтики, то есть сокращения желудка и кишечника, должны идти сверху вниз. Если мы восстановим нормальную моторику, то желчь будет попадать куда надо — в двенадцатиперстную кишку и дальше. Соответственно, не будет рефлюкса и этой горечи», — заключил Хухрев.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов до этого говорил, что боли в животе, тошнота и горечь во рту могут быть симптомами нескольких серьезных болезней. В частности, по словам врача, одной из причин неприятного вкуса во рту может быть воспаление желчного пузыря. Помимо горечи в ротовой полости пациент почувствует боль в правом боку, дискомфорт в спине. У человека также может повыситься температура.

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