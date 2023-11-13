Мэрия Одессы рекомендовала не сносить памятники Пушкину и Воронцову

Мэрия Одессы рекомендовала оставить на своих местах памятники русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Согласно рекомендациям историко-топонимической комиссии Одессы, памятник Пушкину был признан одним из самых выдающихся произведений монументального искусства на территории области. Также члены комиссии признали исключительную ценность памятника князю Воронцову.

При этом комиссия постановила убрать из публичного пространства памятник русскому писателю Льву Толстому, перенести памятники Феликсу Дзержинскому и Валерию Чкалову на территорию музейного пространства, которое будет создано в будущем, а также очистить от имперской символики Александровскую колонну.

До этого власти украинского города Львова на западе страны демонтировали памятник советской женщине-космонавту на улице Ивана Выговского, называвшейся перед этим в честь Героя СССР Валентины Терешковой.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.