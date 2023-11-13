В России рассказали, чем удар солнечных бурь грозит интернету и сотовой связи

Удар солнечных бурь может нанести настоящий урон только спутниковой связи, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сотовая связь и интернет от подобных воздействий защищены, заверил он в беседе с НСН.

Ранее профессор физики и астрономии Питер Беккер из Университета Джорджа Мейсона заявил о результатах исследования, которые показали, что мощные солнечные бури могут нанести критический удар по глобальной системе связи, включая интернет. Однако по мнению аналитика Муртазина, интернету из-за солнечных бурь уничтожение не грозит. Угрозы затрагивают только спутниковую, космическую связь, ультракороткие волны, объяснил он.

«Кроме спутника, вряд ли что-то может быть задето подобным образом. Никакая наземная аппаратура не может быть выведена из строя в результате такого происшествия, потому что атмосфера нас защищает», — заявил Муртазин.

В компании Google ранее проверяли влияние мощных солнечных бурь на работоспособность интернет-кабелей, проведенных под водой. Они также пришли к выводу, что мощная солнечная буря не приведет к исчезновению сети.

Сообщалось также, что ученые нашли связь между солнечными бурями и космическим мусором. По их мнению, мониторинг солнечных бурь поможет избежать увеличения количества мусора.