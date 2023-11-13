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В Петербурге на стадионе изнасиловали десятилетнюю девочку

В Петербурге ищут подростка, который надругался над девочкой

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Depositphotos

В Петербурге 14-летнего молодого человека обвинили в изнасиловании десятилетней девочки. Об этом сообщает «Фонтанка».

В полицию обратилась мать ребенка. По ее словам, инцидент произошел летом в поселке Песочный, на стадионе. Подросток, проживающий на Васильевском острове, надругался над девочкой.

Детали произошедшего неизвестны. О том, почему родительница написала заявление только сейчас, не сообщается.

Как сообщает Piter.tv, молодой человек угрожал ребенку перед изнасилованием и в итоге надругался.

На данный момент россиянина ищут. В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные похитили молодого человека, вывезли в лес и изнасиловали.

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