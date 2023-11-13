Казахстан начал эвакуацию своих граждан из Газы

Казахстанские власти начали эвакуацию своих граждан из Газы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

«Сегодня начался процесс эвакуации наших граждан из сектора Газа. На 13 ноября текущего года запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и четверо иностранцев — членов их семей», — сказал он.

12 ноября стало известно, что министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу, выступая на исламском саммите в Эр-Рияде, обратился к Египту с просьбой выпустить из Газы всех казахстанских граждан.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настоятельно призвать Египет и все вовлеченные стороны разрешить безоговорочную эвакуацию граждан Казахстана, членов их семей и других иностранцев из сектора Газа», — заявил Нуртлеу.

Помимо этого он добавил, что Казахстан поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно признанного палестинского государства. По словам главы МИД Казахстана, стороны конфликта должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее эвакуированные россияне рассказали о жизни в Газе.