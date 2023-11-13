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Wildberries сократил срок хранения товаров в пунктах выдачи

Товары в пунктах выдачи Wildberries теперь хранятся до 12 дней

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Товары в пунктах выдачи заказов Wildberries теперь хранятся 12 дней с момента доставки, передает РИА Новости.

В объявлении, размещенном в личном кабинете покупателя, говорится, что забрать заказ можно до вечера последнего дня включительно.

Это правило будет действовать для всех заказов с 12 ноября.

В Wildberries сообщили РИА Новости, что компания тестирует уменьшение срока хранения заказов, поскольку это может помочь продавцам ускорить оборачиваемость товаров. Кроме того, менеджеры пунктов выдачи благодаря сокращению сроков хранения смогут быстрее освобождать место на складе.

«Большинство заказов клиенты забирают в первые десять дней после доставки», — указали в маркетплейсе.

Ранее заказы могли храниться в пункте выдачи Wildberries до нескольких недель.

До этого сотрудники Wildberries украли со склада кассеты для бритья и подгузники на 5 млн рублей.

Ранее полицейские пришли с проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье.

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