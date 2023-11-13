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В Иркутске 11-летний мальчик сел в такси и пропал

В Иркутске ищут ребенка, который уехал на такси из кинотеатра и пропал

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МВД РФ по Иркутской области

В Иркутске ищут 11-летнего школьника. Об этом сообщает МВД региона.

Правоохранителям удалось выяснить, что 11 ноября ребенок находился в торговом центре Свердловского округа, где они с другом смотрели фильм. После фильма мальчик уехал на такси и не вернулся домой. Его ищут уже более суток.

В день исчезновения ребенок был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы и темно-синюю шапку.

Правоохранители полагают, что пропавший может находиться недалеко от микрорайона Зеленый берег.

В беседе с «Комсомольской правдой» мать мальчика рассказала, что ее сын всегда был самостоятельным и всегда звонил, если задерживался. Ребенок должен был вернуться домой до 19:00, но не сделал этого. В результате женщина обратилась в полицию.

Ранее в Саратове преподаватель автошколы взял у учениц деньги за помощь на экзаменах и исчез.

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