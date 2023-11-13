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Россиянам рассказали, как не заболеть при проветривании помещения

Врач Соломатин: проветривать помещение нужно в течение 10-15 минут

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Терапевт и пульмонолог «СМ-Клиника» Александр Соломатин в беседе с РИАМО рассказал, как не подхватить простуду, проветривая помещение в холодную погоду. По его словам, окно необходимо открывать полностью, чтобы сила тока холодного воздуха была небольшой. Длительность проветривания должна составлять не более 10-15 минут.

«Проветривать помещение следует 2-4 раза в день. В общем, по потребности. Если же в помещении находится больной, то чаще — частота проветриваний увеличивается в 1,5-2 раза, а длительность уменьшается», — рассказал Соломатин.

Во время проветривания врач посоветовал надевать теплые вещи.

Кандидат медицинских наук, врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого отмечала, что проветривать помещения необходимо даже в холодное время года. Свежий воздух, по ее словам, удаляет частицы пыли и избавляет от возбудителей вирусных заболеваний.

Ранее врач объяснила, чем опасен затяжной насморк.

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