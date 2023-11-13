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Военный эксперт назвал преимущества истребителя Checkmate над Су-57

Военный историк Кнутов: Checkmate дешевле и маневреннее Су-57

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Imad Creidi/Reuters

Истребители Checkmate будут дешевле и маневреннее, чем Су-57, считает военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов. При этом, несмотря на легкость и маневренность, они будут обладать серьезными боевыми функциями, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«[Самолет] изготовлен по технологии стелс и имеет один двигатель. При одном двигателе он легче, чем Су-57, и значительно более дешевый с учетом того, что один двигатель», — пояснил эксперт, добавив, что линейка вооружений Checkmate будет совместима с Су-57, что удешевит производство оружия и обеспечит его универсальность.

При разработке новых истребителей авиаконструкторы использовали новые системы проектирования — 3D-моделирование, отметил эксперт.

«Они очень эффективны, и за счет этого удается сократить сроки проектирования и сроки реализации», — пояснил военный эксперт.

Напомним, в «Ростехе» сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Сообщается, что первый образец истребителя будет создан к 2025 году, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что сотрудничество в рамках проекта Checkmate обсуждается с иностранными заказчиками.

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