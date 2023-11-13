«Народный фронт» запустил новогодний сбор в поддержку бойцов на передовой

В преддверии новогодних праздников «Народный фронт» начинает новый сбор «Все для Победы!» для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили в пресс-службе общественного движения. Бойцам на передовую доставят тепловые пушки, печки, газовые плиты, термобелье, шапки, бафы и другие вещи, необходимые в холодное время года.

«Министерство обороны обеспечивает ребят всем необходимым, но военнослужащим гораздо удобнее делать свою работу, когда есть дополнительная печка, тепловая пушка, газовая плитка, резервный комплект теплых вещей, особенно нашей, русской, морозной зимой», — заявил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.

В организации отмечают, что возможность проявить солидарность, поддержать бойцов и внести личный вклад в общее дело есть у всех жителей страны.

«На протяжении веков во всех конфликтах и войнах российский народ чувствовал свою неразрывную связь с защитниками Отечества и делал все возможное для помощи фронту. С первых дней СВО жители страны проявляют неравнодушие, приносят в региональные отделения «Народного фронта» полезные вещи для бойцов, передают записки с теплыми пожеланиями, объединяются группами и целыми коллективами для помощи фронту», — говорится в сообщении.

Сергей Горбунков считает, что с любовью связанная теплая одежда, отправленная на фронт, переданные солдатам варежки, шапки от совершенно незнакомых людей играют не меньшую роль, чем военная техника.

«Это вселяют дополнительную уверенность в бойцов, показывают, что в тылу о них заботятся, верят в них, ждут с победой», — добавил он.

В «Народном фронте» напоминают, что в прошлом году благодаря поддержке соотечественников в рамках новогоднего сбора удалось собрать свыше 100 млн рублей. На эти средства были приобретены и доставлены на передовую более 50 автомобилей, 100 квадрокоптеров, 250 прицелов, тепловизоры, мобильные бани, противодронные ружья, а также медицинские аптечки, одежда и сладкие подарки.