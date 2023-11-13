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В Амурской области ребенок упал с эскалатора в торговом центре

В Благовещенске мальчика госпитализировали после падения с эскалатора в ТЦ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Благовещенске ребенок упал с эскалатора в торговом центре. Об этом сообщает издание «Порт Амур».

Инцидент произошел 13 ноября в ТРЦ «Острова». По словам очевидицы, пострадал шестилетний мальчик, он упал с высоты второго этажа.

«Ребенок истошно кричит. Я подошла. Рядом стоящий мужчина сказал, что ребенок со второго этажа упал. Увидела, что его подняли и куда-то понесли. Я подумала: зачем носить, это же могла быть травма позвоночника. Говорят, «скорую» уже вызвали, сидят на скамейке, ждут», — рассказала СМИ очевидица ЧП.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Амурской области сообщили, что организовали проверку по факту случившегося — правоохранители проверят, соблюдали ли работники ТЦ требования безопасности при оказании услуг посетителям.

Также в СК уточнили, что пострадавшего мальчика с травмами забрали в больницу, информация о его состоянии отсутствует.

Ранее жительница Перми пожаловалась, что ее засосало эскалатором в торговом центре.

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