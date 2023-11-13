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Писателя Виктора Шендеровича* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Виктора Шендеровича на 50 тыс. рублей по иноагентскому закону

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Московский суд назначил штраф писателю и журналисту Виктору Шендеровичу (признан в РФ иностранным агентом) в размере 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел протокол в отношении Шендеровича, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей», — заявили в суде.

В октябре Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник писал, что Виктор Шендерович окончательно избавился от бизнеса в России. По данным канала, Шендерович закрыл ИП, которое регистрировал для «деятельности в области художественного творчества».

В январе 2022 года писатель объявил, что уезжает из России из-за опасения уголовного преследования.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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