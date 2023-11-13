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В Израиле прекратили вещание ливанского канала

Министр связи Израиля подписал указ о прекращении вещания канала Al Mayadeen

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Thomas Koch/Shutterstock

Министр связи Израиля Шломо Карьи 13 ноября подписал указ о прекращении вещания ливанского телеканала Al Mayadeen на территории еврейского государства после соответствующего решения военно-политического кабинета. Об этом сообщила радиостанция Kan.

Ранее стало известно, что кабинет безопасности Израиля на фоне конфликта страны с радикальным палестинским движением ХАМАС утвердил правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, угрожающих нацбезопасности.

Согласно информации радиостанции, указ о запрете ливанского канала был подписан после утверждения упомянутых правил.

Сам Карьи неоднократно призывал прекратить вещание в стране ливанского телеканала Al Mayadeen и катарского Al Jazeera.

По его словам, катарский телеканал оказывает информационную поддержку ХАМАС и подвергает израильских военных риску атак из Газы, а Al Mayadeen используется ливанской организацией «Хезболла» и может даже рассматриваться как одно из ее подразделений, действующих при поддержке Ирана.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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