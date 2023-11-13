Врачи рассказали россиянам о причинах и способах борьбы с аллергией на холод

У человека с аллергией на холод при низкой температуре и влажности появляется сыпь на руках, шее и лице, напоминающая «крапивницу». Такое заболевание еще 30 лет назад описывали как «псевдоаллергия», отметил специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер. Решать проблему нужно не приемом антигистаминных, а комплексно, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Обычно для аллергии человеку необходимо «вступить в контакт» с аллергеном – веществом, которое вызывает специфическую реакцию организма, напомнил специалист.

«Что же до псевдоаллергии на холод, то для ее появления аллерген как таковой не нужен — достаточно низкой температуры в комбинации с высокой влажностью, — отметил он. — Например, если на улице сильный ветер и ледяной дождь, то появление «холодовой аллергии» у предрасположенных к ней людей случится с более высокой вероятностью», — объяснил собеседник издания.

Такая реакция означает, что в организме человека есть «аллергическая готовность», то есть специфические антитела и соответствующее состояние иммунитета, которые говорят о наличии «истинной» аллергии, убежден Эдигер. Это может быть реакция на пыль, продукты, пыльцу, таблетки или что-то другое. Выяснить это можно у аллерголога.

После этого нужно пройти поэтапную терапию, считает врач. По его мнению, устранение причин с помощью антигистаминных препаратов – это не выход.

«Все-таки, чтобы победить болезнь, необходимо бороться, прежде всего, с ее причиной», — подчеркнул Эдигер.

Напомним, аллергологи отмечают, что реакцию организма на холод можно спутать с контактной крапивницей, возникшей из-за аллергии на материалы одежды, или с простым раздражением.

Также причиной аллергии на холод могут быть аутоиммунные, вирусные и другие заболевания.