Более 400 иностранных граждан включены в списки на эвакуацию из Газы

Минимум 421 иностранный гражданин и обладатель двойного гражданства включен в списки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет. Об этом сообщается в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном в социальных сетях.

В списках находятся граждане и подданные Марокко, Иордании, Нидерландов, Испании, России, Швеции, США и Перу.

Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявлял, что российские спасатели готовятся для эвакуации граждан Российской Федерации вновь направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что более 1 тыс. человек фигурировали в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 детей.

12 ноября граждан РФ начали эвакуировать из сектора Газа. Процесс организован совместно с российскими дипломатами.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».