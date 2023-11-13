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Более 400 иностранных граждан включены в списки на эвакуацию из Газы

Погранслужба: 421 иностранец включен в списки на переход из Газы в Египет

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РИА Новости

Минимум 421 иностранный гражданин и обладатель двойного гражданства включен в списки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет. Об этом сообщается в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном в социальных сетях.

В списках находятся граждане и подданные Марокко, Иордании, Нидерландов, Испании, России, Швеции, США и Перу.

Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявлял, что российские спасатели готовятся для эвакуации граждан Российской Федерации вновь направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что более 1 тыс. человек фигурировали в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 детей.

12 ноября граждан РФ начали эвакуировать из сектора Газа. Процесс организован совместно с российскими дипломатами.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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