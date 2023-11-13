Скончался брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Казахстанский предприниматель и младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Х пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — написал он.

До этого казахстанский портал ratel.kz со ссылкой на источник писал, что Болат Назарбаев скончался утром 13 ноября. По его данным, у него остановилось сердце. Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны, отмечает портал.

В 2022 года сообщалось, что у Болата Назарбаева обнаружили рак гортани, осложненный внутрибольничной пневмонией, тромбозом и диабетом. 4 ноября казахстанские СМИ писали, что брат первого президента республики был госпитализирован с повторным инфарктом.

Ранее Назарбаева решили лишить охраны.