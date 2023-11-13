В Сан-Франциско полиция из-за протестов перекрыла улицы у места проведения форума АТЭС

В Сан-Франциско из-за пропалестинской демонстрации и протестов против проведения мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полицией были перекрыли несколько улиц вблизи Москоне-центра, сообщает ТАСС.

Собравшиеся рядом с центром манифестанты стали выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и призывать к отмене форума АТЭС. Полицейские частично закрыв дорогу к центру, установила двухметровые металлические решетки. При этом некоторые из протестующих уже вплотную подошли к ограждению.

В настоящее время, вход в Москоне-центр ограничен. Полицейские объявили, что они готовы к тому, что протестующие попытаются окружить здание.

В районе проведения форума АТЭС сосредоточены дополнительные полицейские силы, вооруженные дубинками и имеющие защитное снаряжение.

Ранее сообщалось, что городские власти Сан-Франциско в кооперации с федеральными агентствами серьезно усилили меры безопасности на фоне большого числа бездомных и угроз протестов в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.