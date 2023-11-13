Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сан-Франциско полиция из-за протестов перекрыла улицы у места проведения форума АТЭС

Полиция в Сан-Франциско перекрыла улицы вблизи места проведения форума АТЭС

close
100%
Shutterstock

В Сан-Франциско из-за пропалестинской демонстрации и протестов против проведения мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полицией были перекрыли несколько улиц вблизи Москоне-центра, сообщает ТАСС.

Собравшиеся рядом с центром манифестанты стали выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и призывать к отмене форума АТЭС. Полицейские частично закрыв дорогу к центру, установила двухметровые металлические решетки. При этом некоторые из протестующих уже вплотную подошли к ограждению.

В настоящее время, вход в Москоне-центр ограничен. Полицейские объявили, что они готовы к тому, что протестующие попытаются окружить здание.

В районе проведения форума АТЭС сосредоточены дополнительные полицейские силы, вооруженные дубинками и имеющие защитное снаряжение.

Ранее сообщалось, что городские власти Сан-Франциско в кооперации с федеральными агентствами серьезно усилили меры безопасности на фоне большого числа бездомных и угроз протестов в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий