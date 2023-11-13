В Британии запланировали ужесточить законы о протестах из-за пропалестинских демонстраций

По информации издания The Sun, премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует ужесточить законы о протестах после массовых пропалестинских митингов. Планируется запретить демонстрантам забираться на автобусные остановки и статуи, использовать дымовые шашки и другие пиротехнические средства. Также власти страны намерены ужесточить закон об оправдании терроризма, так как его считают слишком расплывчатым. Планируется также снизить требования для запрета протестных акций.

11 ноября в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. В результате столкновений с полицией были арестованы 92 ультраправых активиста.

Сунак также заявил, что встретится в ближайшие дни с начальником полиции Лондона на фоне беспорядков во время пропалестинских протестов в британской столице. добавил, что встреча пройдет в ближайшие дни.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.