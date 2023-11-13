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Вулкан Этна извергся на Сицилии

INGV: на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

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Angela Platania/Fotogramma/Global Look Press

На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV), передает La Sicilia.

Ученые сообщают, что магма начала извергаться из юго-восточного кратера вулкана, что сопровождается выбросом пепла, оседающего в предгорьях на севере вулкана, а также характерным «ревом», связанным с выходом на поверхность значительных объемов газа. Наблюдение за вулканом специалисты INGV продолжают посредством анализа изображений сети камер наблюдения.

Отмечается, что данное извержение не влияет на работу аэропорта в соседней провинции. Этна является самым активным вулканом в Европе.

14 августа аэропорт Катании временно прервал работу из-за извержения вулкана Этна. Пассажиров попросили прибывать в аэропорт только после консультации с авиакомпаниями.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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