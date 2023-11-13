Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев арестован по подозрению в убийстве жены

Orda.kz: экс-министр Казахстана Бишимбаев подозревается в убийстве своей жены

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, ранее арестованный судом на два месяца, подозревается в убийстве собственной супруги Салтанат Нукеновой. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает портал Orda.kz.

По имеющейся информации, между Бишимбаевым и Нукеновой в одном из ресторанов Астаны произошла ссора, во время которой экс-министр сильно избил свою жену. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Двоюродный брат Бишимбаева, присутствовавший на месте преступления, заявил, что была возможность спасти Нукенову, однако бывший министр воспрепятствовал оказанию ей помощи.

Ранее сообщалось, что 11 ноября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Бишимбаева.

Куандык Бишимбаев был министром национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В 2018-м его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Спустя полтора года Бишимбаев вышел из тюрьмы по решению суда города Шымкента об условно-досрочном освобождении.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий