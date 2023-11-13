Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев арестован по подозрению в убийстве жены

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, ранее арестованный судом на два месяца, подозревается в убийстве собственной супруги Салтанат Нукеновой. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает портал Orda.kz.

По имеющейся информации, между Бишимбаевым и Нукеновой в одном из ресторанов Астаны произошла ссора, во время которой экс-министр сильно избил свою жену. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Двоюродный брат Бишимбаева, присутствовавший на месте преступления, заявил, что была возможность спасти Нукенову, однако бывший министр воспрепятствовал оказанию ей помощи.

Ранее сообщалось, что 11 ноября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Бишимбаева.

Куандык Бишимбаев был министром национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В 2018-м его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Спустя полтора года Бишимбаев вышел из тюрьмы по решению суда города Шымкента об условно-досрочном освобождении.

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