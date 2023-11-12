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В Рязанской области планируют усилить меры безопасности на железной дороге

Малков: в Рязанской области усилят меры безопасности на железной дороге

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Depositphotos

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе усилят меры безопасности после подрыва железнодорожных путей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили дополнительные меры по повышению защищенности потенциально опасных объектов в регионе с учетом вчерашнего ЧП на железнодорожном перегоне. <...> Ведется большая работа по усилению мер безопасности. Поручил проанализировать опыт других регионов, в том числе Белгородской и Курской областей», — поделился губернатор.

Он добавил, что власти региона оперативно принимают решения и исполняют их, чтобы обеспечить безопасность жителей.

До этого Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области.

По данным Следкома, самодельное взрывное устройство сработало на 190-м километре третьего главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 км».

Инцидент произошел 11 ноября примерно в 7:10 часов утра.

Ранее в Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги.

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