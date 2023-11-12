На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

В нескольких украинских городах прошли акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — сообщило издание.

Отмечается, что акции прошли во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в них приняли участие несколько десятков человек.

Митингующие принесли плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

3 ноября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию части Вооруженных сил Украины при условии создания правовой базы.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

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