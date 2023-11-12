Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, сколько человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

Захарова заявила, что свыше 1 тыс человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Свыше 1 тыс. человек фигурировали в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире канала «Россия-1».

«Более 1 000 человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних», — уточнила представитель российского МИД.

До этого в МИД России отреагировали на планы Израиля сохранить контроль над сектором Газа. С заявлением выступал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что израильские власти будут удерживать контроль над сектором Газа даже после окончания войны с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий