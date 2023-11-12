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Замглавы Минздрава РФ наградили орденом Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил замглавы Минздрава Салагая орденом Сергия Радонежского

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл наградил заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая орденом преподобного Сергия Радонежского III степени. Об этом сообщается на сайте Московского Патриархата.

Замглавы Минздрава получил эту награду за «внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с 40-летием со дня рождения», говорится в сообщении.

Отмечается, что Салагай 12 ноября присутствовал на патриаршем богослужении в Храме Христа Спасителя, которое предваряло открытие XI Общецерковного съезда по социальному служению.

Орден Сергия Радонежского учрежден определением патриарха Пимена и Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) от 26 декабря 1978 года. Им награждаются священнослужители и миряне за труды на благо Церкви.

В начале ноября сообщалось, что в собор на Красной площади вернется Казанская икона Божией Матери. Оригинал иконы считался утраченным более 100 лет назад, но 4 ноября глава РПЦ представил подлинник чудотворного образа, перед которым, к слову, молились Минин и Пожарский.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, за что его отца сослали на Колыму.

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