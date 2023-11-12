Поезд Москва — Симферополь отправился по маршруту после задержки

В Тамбовской области задерживали пассажирский поезд Москва — Симферополь для проведения проверки, в настоящее время состав уже отправился дальше по маршруту. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

«Полиция провела проверочные мероприятия», — объяснил оператор.

В компании уточнили, что задержка поезда в пути составляет один час. ГСЭ пообещал, что состав постарается нагнать отставание.

11 ноября сообщалось, что под Рязанью с рельсов сошел грузовой поезд после подрыва железнодорожных путей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По данным следователей, самодельное взрывное устройство сработало на 190-м километре третьего главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, 15 из них получили повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму возникли опасения из-за судьбы скифского золота.