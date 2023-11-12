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Девятиклассникам на экзамене по математике разрешили использовать калькулятор

На ОГЭ по математике в 2024 году школьникам разрешили использовать калькулятор

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Девятиклассникам разрешили пользоваться непрограммируемым калькулятором при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году. Об этом говорится в демоверсии экзамена, которая размещена на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором», — сообщается в документе.

В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор отсутствовала.

В августе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил на своем сайте проекты демонстрационных версий ОГЭ в 2024 году. В ведомстве уточняли, что сильных изменений в контрольных измерительных материалах не случилось, однако на некоторые моменты все же необходимо обратить внимание.

Ранее ученые ВШЭ назвали факторы, которые помогают повысить баллы на ЕГЭ.

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