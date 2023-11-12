Медведев посоветовал НАТО принять в свой состав Львовскую область

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил НАТО признать, что почти все области Украины к ней не относятся, но допустил возможность принятия в альянс Львовской области. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Медведев заметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке чиновники НАТО стали «вбрасывать» идеи о том, что Украину можно принять в Североатлантический альянс без Крыма и Донбасса.

Он призвал западных политиков не останавливаться и признать, что практически все остальные текущие территории Украины к ней на самом деле не относятся, а сама страна — это просто «искусственно собранные территории», во главе которых стоит «не президент, а узурпатор».

«А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг (название Львова в 1772—1918 гг. и ряд других исторических периодов. — «Газета.Ru») с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», — заявил Медведев.

Замглавы Совбеза также предложил пригласить в альянс Израиль, Палестину и Афганистан, чтобы там воцарилась «просвещенная демократия».

Ранее Медведев заявил о заинтересованности США в экспорте афганского героина в РФ.