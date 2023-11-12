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Мужчины устроили перестрелку в Махачкале из-за девушки

Mash Gor: в Махачкале мужчины устроили перестрелку в ресторане из-за девушки

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Shutterstock

В Дагестане конфликт из-за девушки в ресторане закончился стрельбой, один из посетителей шлепнул девушку по ягодице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в одном из ресторанов Махачкалы, молодой мужчина шел к своему столику и шлепнул по ягодице понравившуюся ему девушку, та начала кричать на нахала, в ответ он ударил ее по лицу.

В ссору вмешался парень пострадавшей, хулиган достал пистолет с резиновыми пулями и открыл огонь, ранив молодого человека в плечо. Защитник чести посетительницы произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух.

Возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее россиянин открыл стрельбу по полицейским, которых вызвала его заложница.

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