Неизвестные с битами напали на поддерживающих Палестину активистов во Франции

На участников конференции коллектива Palestine 69 во французском Лионе напали около 50 человек с бейсбольными битами и палками. Об этом сообщил телеканал BFM Lyon.

Сотрудники полиции прибыли на место нападения через 13 минут после обращения. По данным телеканала, к нападению могут быть причастны участники националистического движения Les Remparts, которые до этого выступили против миграционной политики, однако в самом движении отрицают причастность к случившемуся.

В правоохранительных органах подтвердили акт инцидента и отметили, что одного из нападавших арестовали.

По данным телеканала, три человека получили легкие ранения.

Мэр Лиона Грегори Дусе сообщил, что собирается подать в суд на своего заместителя по вопросам безопасности Мохамеда Чихи.

До этого также в Лионе неизвестный ранил ножом женщину, исповедующую иудаизм. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на двери дома нарисованную свастику.

Ранее в Старом городе Иерусалима мужчина с ножом напал на полицейских и ранил их.