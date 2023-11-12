Россия приступила к эвакуации мирных граждан из сектора Газа

МЧС России и российские дипломаты организовали работу по эвакуации гражданского населения из сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на протяжении недели оперативная группа МЧС РФ проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации граждан Российской Федерации, которые оказались в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Специалисты МЧС оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что всех россиян направят в Каир.

На данный момент пункт пропуска пересекают граждане Российской Федерации, пожелавшие покинуть зону конфликта.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявлял, что палестинская радикальная группировка ХАМАС может попытаться вывезти удерживаемых ими пленников по гуманитарным коридорам на юг сектора Газа под видом беженцев.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».