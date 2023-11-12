Американский эксперт назвал авантюрой российский авиапроект Ил-96-400М

Страны Запада скептически отнеслись к первому полету модернизированного широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщил CNN руководитель отдела стратегического контента издания FlightGlobal Мердо Моррисон.

Моррисон назвал масштабной авантюрой тестовый полет новейшего российского лайнера.

«Хотя Москва, вероятно, считает, что политический эффект того стоит. И, кроме того, у них нет выбора», — отметил он.

В начале ноября новый самолет Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, Ил-96-400М — это усовершенствованная модель Ил-96-300. Самолет получил новые эксплуатационные и транспортные возможности.

Ил-96-400М — это модернизированная версия Ил-96-300. В отличие от предшественника у новой модели длиннее фюзеляж, более мощный двигатель. Самолет вмещает до 370 пассажиров.

Длина самолета Ил-96-400М составляет 63,9 м, высота в хвосте — 15,7 м. Максимальная крейсерская скорость достигает 870 км/ч. Максимальная коммерческая нагрузка — 58 т.

Мантуров отмечал, что новый самолет Ил-96-400М предназначен для государственных и грузовых авиаперевозок.

Ранее заслуженный летчик РФ рассказал, сможет ли Ил-96 заменить западные аналоги.