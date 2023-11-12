В США предрекли потерю Украиной еще пяти областей

Российские войска могут освободить от присутствия ВСУ еще пять украинских областей в ходе военной спецоперации. Такой прогноз дал экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на YouTube-канале последнего.

По словам Риттера, СВО может продлиться до 2025 года, а РФ параллельно нарастит численность своих войск и количество других ресурсов, достаточное для освобождения дополнительных областей Украины. Бывший разведчик назвал это конечной целью России.

«Эта финальная стадия звучит так: «Если вы хотите продолжать этот конфликт, то и мы его продолжим, и когда он закончится, то еще пять областей уже не будут частью Украины», — заявил эксперт.

При этом Риттер считает, что у Киева пока остается возможность завершить конфликт путем переговоров, но в дальнейшем границы Украины изменятся, и будет назначено другое правительство.

До этого Скотт Риттер заявлял, что Украине придется безоговорочно капитулировать на условиях России.

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