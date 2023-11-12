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В Израиле работают над созданием плавучих госпиталей у побережья Газы

Израиль обсуждает создание плавучих госпиталей у побережья сектора Газа

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Yasser Qudih/Reuters

Израиль работает с иностранными государствами над созданием полевых госпиталей в секторе Газа и плавучих госпиталей у побережья анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля в резерве Джонатана Конрикуса.

«Мы также работаем с нашими международными партнерами над тем, чтобы развернуть полевые госпитали в секторе Газа, а также плавучие госпитали у побережья для оказания медицинской помощи», — заявил Конрикус.

Он подчеркнул, что госпитали не будут являться израильскими, но Израиль окажет им поддержку.

Также Конрикус заявил, что более 850 грузовых машин с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. По его словам, машины привезли воду, продовольствие, лекарства, оборудование для укрытий и палатки. Конрикус заверил, что гумпомощь палестинскому анклаву продолжает оказываться, Израиль содействует этому.

Ранее в Израиле заявили, что ХАМАС попробует вывезти заложников из Газы под видом беженцев.

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