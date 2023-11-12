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У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло рядом с Папуа — Новой Гвинеей

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Shutterstock

Неподалеку от побережья государства Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 113 км к северо-западу от города Рабаул с населением порядка 8 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения составила 5,9 балла.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Также местные власти не объявляли угрозу цунами.

До этого сообщалось о землетрясении в Индонезии магнитудой 5,5. Страна находится в том же регионе, что и Папуа — Новая Гвинея. Эпицентр стихии располагался в 65 километрах к северо-востоку от города Купанг, где проживают свыше 430 тыс. человек, а очаг залегал на глубине 30 км.

В этом случае также обошлось без разрушений, пострадавших и цунами.

Ранее в Исландии объявляли чрезвычайное положение из-за опасения извержения вулкана.

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