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Первоклассница упала в канализационный люк в Новосибирске

В Новосибирске семилетняя девочка упала в открытый канализационный люк

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Инцидент Новосибирск/VK

В Октябрьском районе Новосибирска ребенок провалился в открытый канализационный люк, который был засыпан снегом. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Первоклассница возвращалась домой по улице Лобова в Новосибирске и не заметила открытый люк из-за снега. Девочка успела расставить руки, ухватиться за края люка и самостоятельно выбралась из ямы.

По факту произошедшего проверку проводит СК Новосибирска. Следователям предстоит оценить деятельность лиц, ответственных за обслуживание и безопасность канализационных люков, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее водитель «скорой» спас детей, провалившихся в канализационный люк.

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