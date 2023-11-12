Первоклассница упала в канализационный люк в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска ребенок провалился в открытый канализационный люк, который был засыпан снегом. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Первоклассница возвращалась домой по улице Лобова в Новосибирске и не заметила открытый люк из-за снега. Девочка успела расставить руки, ухватиться за края люка и самостоятельно выбралась из ямы.

По факту произошедшего проверку проводит СК Новосибирска. Следователям предстоит оценить деятельность лиц, ответственных за обслуживание и безопасность канализационных люков, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее водитель «скорой» спас детей, провалившихся в канализационный люк.