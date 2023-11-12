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В Сан-Франциско перед саммитом АТЭС усилили меры безопасности

В Сан-Франциско в преддверии саммита АТЭС усилили меры безопасности

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Citizen

Власти американского города Сан-Франциско (штат Калифорния) в кооперации с федеральными агентствами серьезно усилили меры безопасности на фоне большого числа бездомных и угроз протестов в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает пресс-служба городского Центра чрезвычайных операций.

«Безопасность укреплена настолько, насколько возможно», — заявил начальник полиции города Уильям Скотт.

По его данным, правоохранительные органы полностью готовы к действиям в случае возможных протестов. Сотрудники служб правопорядка дежурят на перекрестках и площадях, увеличено количество вооруженных нарядов полиции, в некоторых районах возведены защитные двухметровые ограждения и бетонные блоки, пояснил Скотт.

Накануне власти Сан-Франциско начали расчистку города от бездомных перед саммитом АТЭС, который пройдет в городе с 15 по 17 ноября. Власти города предписали расчистить лагеря с бездомными. Полиция попросила живущих на улицах Сан-Франциско людей не возвращаться в район своего предыдущего пребывания в течение недели.

Ранее в МИД РФ заявили об «ущербной» линии США в АТЭС.

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