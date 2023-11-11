Аэропорт «Внуково» временно ввел ограничения на полеты

Московский аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты, сообщает РИА Новости.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.07», — сообщили в пресс-службе.

По данным агентства, ограничение продлилось с 22:07 по 22:20 мск. Сейчас вылеты осуществляется штатно.

Утром 28 октября три аэропорта Москвы задержали по меньшей мере 35 рейсов и отменили четыре утром. Предположительно, причиной задержки являлись природные условия.

27 октября в московских аэропортах тоже задерживали десятки рейсов. Сообщалось, что причиной стала плохая погода. Тогда больше всего вылетов было задержано во Внуково — 11 рейсов.

Ранее россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул.