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Аэропорт «Внуково» временно ввел ограничения на полеты

Аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты, сейчас работает штатно

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Shutterstock

Московский аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты, сообщает РИА Новости.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.07», — сообщили в пресс-службе.

По данным агентства, ограничение продлилось с 22:07 по 22:20 мск. Сейчас вылеты осуществляется штатно.

Утром 28 октября три аэропорта Москвы задержали по меньшей мере 35 рейсов и отменили четыре утром. Предположительно, причиной задержки являлись природные условия.

27 октября в московских аэропортах тоже задерживали десятки рейсов. Сообщалось, что причиной стала плохая погода. Тогда больше всего вылетов было задержано во Внуково — 11 рейсов.

Ранее россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул.

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