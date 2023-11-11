Российская восьмиклассница попала в больницу после отравления таблетками

В Калининградской области школьница отравилась таблетками из домашней аптечки. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел в городе Черняховск. Пока мать восьмиклассницы отводила младших детей на занятия, ее старшая, 14-летняя, дочь достала лекарства из домашней аптечки и выпила около 20 разных таблеток.

Через несколько часов подросток почувствовала недомогание: девушку начало рвать. Ей вызвали «скорую», которая забрала несовершеннолетнюю в больницу.

Позже подросток призналась, что выпила таблетки, чтобы не посещать в тот день школу.

Ранее московская школьница попала в больницу из-за передозировки успокоительных.