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Российская восьмиклассница попала в больницу после отравления таблетками

В Калининградской области восьмиклассница отравилась таблетками

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Калининградской области школьница отравилась таблетками из домашней аптечки. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел в городе Черняховск. Пока мать восьмиклассницы отводила младших детей на занятия, ее старшая, 14-летняя, дочь достала лекарства из домашней аптечки и выпила около 20 разных таблеток.

Через несколько часов подросток почувствовала недомогание: девушку начало рвать. Ей вызвали «скорую», которая забрала несовершеннолетнюю в больницу.

Позже подросток призналась, что выпила таблетки, чтобы не посещать в тот день школу.

Ранее московская школьница попала в больницу из-за передозировки успокоительных.

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