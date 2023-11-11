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В Исландии объявили чрезвычайное положение

Sky News: власти Исландии распорядились эвакуировать тысячи жителей

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Cover Images/Global Look Press

Администрация Исландии объявила чрезвычайное положение, а также распорядилась эвакуировать тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе страны из-за угрозы извержения вулкана. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Соответствующее решение приняли из-за того, что с конца октября на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тыс. толчков, причем накануне произошло 800 толчков. Накануне два сильных землетрясения ощущались в столице Рейкьявике и на большей части южного побережья страны.

11 ноября в турецкой курортной провинции Аланья произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

До этого у берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0. По данным, эпицентр был расположен в 167 км к юго-западу от города Ферндейл. Очаг находился на глубине 8 км.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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