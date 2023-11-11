Железнодорожники подняли три вагона поезда, сошедшего в Рязанской области

Железнодорожники подняли три из 19 вагонов поезда, сошедшего в Рязанской области. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале РЖД.

«На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области идут восстановительные работы. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут еще около 50 человек», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте также работает восстановительный поезд и еще два на подходе.

Сход 19 вагонов грузового поезда произошел 11 ноября в 07:12 мск. По предварительным данным, причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц.

Позднее стало известно, что рязанская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку. В ведомстве подчеркнули, что задержек движения поездов удалось не допустить. На место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.