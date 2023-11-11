Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Чечне представили переизданный учебник по истории для 10-х классов

Кравцов привез Кадырову исправленный учебник истории для старшеклассников

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник по истории для 10-х классов. В новом издании доработали главу о репрессированных народах. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что в пособии исправлены «все ошибки» и удалены допущенные в прежней редакции «грубые формулировки» в адрес народов, которые подверглись сталинским репрессиям.

«Одним словом, справедливость восторжествовала», — отметил Кадыров.

Во время встречи с главой Чечни Кравцов зачитал исправленный отрывок из учебника. Это видео опубликовал Кадыров.

В конце октября стало известно, что учебник истории под авторством Владимира Мединского и Анатолия Торкунова перепишут ради исправления абзаца после требования главы Чечни. В сентябре Кадыров поручил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову решить вопрос с формулировками в новом учебнике истории, вызвавшими недовольство у представителей репрессированных народов СССР.

Ранее ректор МГИМО Торкунов отметил, что учебник по отечественной истории переписывался 40 раз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий