В Чечне представили переизданный учебник по истории для 10-х классов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник по истории для 10-х классов. В новом издании доработали главу о репрессированных народах. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что в пособии исправлены «все ошибки» и удалены допущенные в прежней редакции «грубые формулировки» в адрес народов, которые подверглись сталинским репрессиям.

«Одним словом, справедливость восторжествовала», — отметил Кадыров.

Во время встречи с главой Чечни Кравцов зачитал исправленный отрывок из учебника. Это видео опубликовал Кадыров.

В конце октября стало известно, что учебник истории под авторством Владимира Мединского и Анатолия Торкунова перепишут ради исправления абзаца после требования главы Чечни. В сентябре Кадыров поручил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову решить вопрос с формулировками в новом учебнике истории, вызвавшими недовольство у представителей репрессированных народов СССР.

Ранее ректор МГИМО Торкунов отметил, что учебник по отечественной истории переписывался 40 раз.